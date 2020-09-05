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Güncel

Vahşet! Dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, birlikte yaşadığı kadını öldüren Azerbaycan uyruklu kişi polise teslim oldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 14:40 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 14:44
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Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Aldemir Çıkmazı Sokak'ta oturan Azerbaycan uyruklu V.O., resmi nikahsız yaşadığı Sevilay Kaya'yı (18) bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Şüpheli daha sonra Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki polis noktasına gelerek, görevli memurlara eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Sevilay Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Evin duvarında "İhanetin bedeli ölümdür." yazısının bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.

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