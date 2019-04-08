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Vahşet! Evinde el ve ayakları bağlanmış olarak ölü bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki evinde el ve ayakları bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan Ali Çetinkaya (69), gözyaşları içinde toprağa verildi.

  • DHA
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Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ali Çetinkaya, dün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki evinde kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından ölü bulundu. Açık olan kapıdan içeri girdiğinde ağabeyinin, el ve ayakları bağlanmış haldeki cesedi ile karşılaşan Gökoğlu'nun feryadına koşan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polisin yaptığı incelemede, evde boğuşma yaşandığı, katil ya da katillerin Çetinkaya'nın başına yerde kırık olarak bulunan ütü ile vurup, yorgan ve yastık ile yüzüne bastırdıkları belirlendi.
 
Eşi Pakize Çetinkaya'nın 6 Nisan günü, gelini ile İstanbul'daki oğlunu ziyarete gitmesi nedeniyle evde yalnız olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Evinin bulunduğu İstiklal Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de düzenlenen cenaze törenine İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Çetinkaya'nın oğlu Hasan Çetinkaya ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ali Çetinkaya, İncirliova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
Öte yandan polis, Çetinkaya 'nın öldürülmesindeki sır perdesini aralamak için çalışmalarını sürdürüyor.  
 

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

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