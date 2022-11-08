İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2022 Salı / 14 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6108
  • EURO
    18,5967
  • ALTIN
    999.855
  • BIST100
    4381.43
Güncel

Vahşet! Yeni doğan bebeği 5. kattan attılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman girişinde poşet içerisinde yeni doğan kız çocuğuna ait ceset bulundu.

IHA8 Kasım 2022 Salı 14:53 - Güncelleme:
Vahşet! Yeni doğan bebeği 5. kattan attılar
ABONE OL

Olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğan bebeğe ait poşete içerisinde ceset buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri cesedin yeni doğan kız çocuğuna ait olduğu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yeni doğan bebeğe ait ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden atıldığı değerlendiriliyor. Jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı. Gözaltına alınan anne ve kızının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.