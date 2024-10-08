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Vahşetin yaşandığı surlarda güvenlik önemli! Polis girişlere izin vermiyor

İstanbul'da Semih Çelik'in iki kadını öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarında polisin güvenlik önlemi devam ediyor. Ekipler, surlara çıkan merdivenlerin önünde bekliyor. Surlara çıkmaya izin verilmiyor.

AA8 Ekim 2024 Salı 14:33 - Güncelleme:
Vahşetin yaşandığı surlarda güvenlik önemli! Polis girişlere izin vermiyor
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Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında polis ekiplerinin güvenlik önleminin sürdüğü görüldü. Ekipler, surlara çıkan merdivenlerin önünde bekliyor.

Surlara çıkmaya izin verilmezken, yoldan geçenler yere karanfiller bırakıp, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekiyor.

Öte yandan, surlara çıkılan merdivenlerin önünde, Edirnekapı-Bayrampaşa minibüs hattı durağı bulunuyor.

Bu hatta çalışan minibüs şoförü Nurullah Bayrak, "Olayın olduğu yere çıkış bir tek buradan. Araçlar da sürekli burada. Eğer kızı zorla çıkarmış olsaydı biz burada görür, duyardık. Biz de olay olduktan sonra gördük." diye konuştu.

Bayrak, merdivenlerin sürekli açık olduğunu ve herkesin surlara girip çıkabildiğini, ancak cinayetin ardından polis ekiplerinin bölgede sürekli beklemeye başladığını söyledi.

Durakta kahyalık yapan Ayhan Usta da olayı sonradan duyduklarını belirterek, daha önce manzarayı seyretmek için surlara çıkanlar olduğunu, olay öncesinde ise dikkatlerini çeken bir durum görmediklerini ifade etti.

Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

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