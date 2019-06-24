32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7385
  • 6,5415
  • 259.227
  • 95.789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı: Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürmüş

ADANA'nın Kozan ilçesinde boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'in (15) katil zanlısı ağabeyi Behsil Dahir (24), verdiği ifadesinde kız kardeşini Suriye'de söz kestikleri kişi ile evlenmekten vazgeçtiği için öldürdüğünü öne sürdü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Mukaddes Dahir isimli genç kız, ağabeyi Behsil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine gelen polis,  Behsil Dahir'i gözaltına aldı. Şüpheli Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü söyledi. Şüpheli verdiği ifadesinde, "Kız kardeşimi 3 ay önce Suriye'deki bir akrabamız ile sözledik. Ancak kız kardeşim evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine şu an oturduğumuz eve geldik. Evde annem de vardı. Ona 300 TL para verip alışveriş yapmasını söyledim. O evden çıkınca kız kardeşimi banyoya götürüp boğazını keserek öldürdüm" dedi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

İstanbullular dikkat! O köprüde 4 şerit 50 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O köprüde 4 şerit 50 gün kapalı

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Doğu Karadeniz’de dev operasyon: Askerlerimiz o iki PKK'lı teröristin peşinde

Doğu Karadeniz’de dev operasyon: Askerlerimiz o iki PKK'lı teröristin peşinde

Korku filmi gibi olay! Dondurucu soğuk, zifiri karanlık, kapılar kilitli, telefonun şarjı yok...

Korku filmi gibi olay! Dondurucu soğuk, zifiri karanlık, kapılar kilitli, telefonun şarjı yok...

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Asker içeri girdi! İşte ilk görüntüler

Asker içeri girdi! İşte ilk görüntüler
 

POPÜLER HABERLER

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Doğa tutkunlarının yeni adresi oldu! 350 metre yüksekte...

Doğa tutkunlarının yeni adresi oldu! 350 metre yüksekte...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA