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Güncel

Vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğü sanılıyordu... Kan donduran gerçek

VAN'ın Erciş ilçesinde 15 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in boş arazide cesedi bulundu. Vahşi Hayvanlar tarafından öldürüldüğü sanılan Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği, boğazının bıçakla kesildiği öğrenildi.

DHA01.01.2020  14:57 - Güncelleme: 01.01.2020  15:02
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi kırsalında boş arazide dün saat 21.00 sıralarında vatandaşlar bir çocuğun kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüzü parçalandığı için tanınmayacak haldeki cesedin, yapılan araştırmada, evinden 6 saat önce çıkan Serkan Taşdeniz'e ait olduğu saptandı.


Taşdeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 


Olayı duyup hastaneye gelen çocuğun yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.


BOĞAZI BIÇAKLA KESİLMİŞ


Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde arazide cesedi bulunan Serkan Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 


Vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğü üzerinde durulan Taşdeniz'in, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsisinde, boğazının bıçakla kesildiği saptandı. Bunun üzerine jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı, aynı mahallede oturan 3 kişiyi gözaltına aldı. 


Yaşı 18'den küçük olan 3 şüpheli, sorguya alındı.

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