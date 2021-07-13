Vaka sayılarında kritik eşik: Kovid-19 rakamları açıklandı

AA 13 Temmuz 2021 Salı 19:46 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 20:12

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 877 bin 335 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 209 bin 906'sı birinci doz, 18 milyon 2 bin 32'si ikinci doz, 3 milyon 259 bin 534'ü üçüncü doz olmak üzere 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı olarak sıralandı.

- Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı 5 ili açıkladı

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadesini kullandı.