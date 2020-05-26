İHA 26 Mayıs 2020 Salı 10:46 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 10:48

Türkiye genelinde koronavirüs vakaları azalma gösterirken, Gaziantep'te virüse yakalananların sayısı artıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kentte 56 kişide daha korona tespit edilirken, aynı gün içerisinde bir kişi de hayatını kaybetti. Kentteki toplam vaka sayısı 1453 kişi olurken, hastalıktan ölen sayısı ise 21 kişiye yükseldi.

VAKA ARTIŞ HIZINDAN İSTANBUL'UN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA



Bir günde 56 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla Gaziantep, vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer buldu. Artan vakalar üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesaplarından vatandaşlara kurallara uyulması konusunda sık sık çağrıda bulunarak, uygulanan tedbir ve yapılan uyarılara riayet edilmesini istedi.

EKMEK ALMAYA AİLECE GİDİYORLAR



Daha önce koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle Türkiye'deki cezaların hemen hemen yarısının Gaziantep'e kesildiğini açıklayan Vali Gül, yaptığı yeni paylaşımında “Yürüme mesafesindeki fırınlardan, evden bir kişinin ekmek almasına müsaade edilmişti. Fakat ailecek ekmek almaya gidenler olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili görevli arkadaşlar yasal işlem yapmakta olup 'ekmek almaya giderken ceza yazdılar' serzenişi haklı değildir.” ifadelerini kullandı.

Gül, sosyal medyadan yaptığı başka bir uyarıda ise koronavirüs vakalarının yüzde 77'sinin akraba ve arkadaştan bulaştığını hatırlatarak, Ramazan Bayramı boyunca insanların temastan kaçınması gerektiğini söyledi. Vali Gül, “Vakalarımızın yüzde 77'si hastalığı akrabası ya da arkadaşından kapmış. Hiçbiri hasta olacağını ya da hastalığı bulaştıracağını düşünmüyordu. Kapı komşu olsanız bile akrabalarınıza gitmeyin, misafir kabul etmeyin, birlikte yemek yemeyin, bayramlaşma yapmayın.” İfadelerini kullandı.