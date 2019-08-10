Hacı olabilmek için saatler sayan Müslümanlar, vakfe için Arafat'a geldi.

Türkiye'den gelen hacı adayları, Fetva ve İrşat Ekibi'nin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip ediyor. İrşat çadırındaki program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılıyor.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarını sürdürecek.