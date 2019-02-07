VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 milyar liralık destek
VakıfBank Genel Müdürü Özcan, KOBİ'lere 'Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi' kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi.
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