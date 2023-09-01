Vale cinayetine yönelik gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki bir iş yerinde vale olarak çalışan O.T'nin, silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından İstanbul Asayiş, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu Lüleburgaz'da gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

- BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI



Bahçeşehir'de bir iş yerinde vale olarak çalışan O.T, 19 Ağustos'ta otoparktaki bir aracın anahtarlarını alıp kaçan şüphelilerin peşinden koşmaya başlamış, araçtan açılan ateş sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada şüpheli olduğu değerlendirilen C.E, M.E ve M.E, Arnavutköy ilçesinde kaldıkları adrese düzenlenen operasyon sırasında silahla ateş ederek araçla kaçmıştı. Araç temin ederek şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden F.B. tutuklanırken, F.K. hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

İstanbul Asayiş, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu Lüleburgaz ilçesindeki ikamete düzenlenen operasyonda, 48 suç kaydı bulunan C.E, 87 suç kaydı bulunan M.E, 15 suç kaydı bulunan M.E, 15 suç kaydı bulunan S.Ç, 27 suç kaydı bulunan Y.Y, 7 suç kaydı bulunan B.P. ve 2 suç kaydı bulunan B.S. yakalanmış, adresteki aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve mühimmat ele geçirilmişti.

Bu arada zanlılar S.Ç. ve M.E'nin 18 Mayıs'ta Esenyurt'ta cinayete karıştıkları, M.E, C.E, S.Ç. ve Y.Y'nin İstanbul genelinde 11 iş yeri ile ev ve otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenmişti.