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Vale cinayetinin zanlıları polise ateş ederek kaçıp başka bir aracı da gasp ettiler

Başakşehir'deki vale cinayetinin şüphelileri, Arnavutköy'deki kovalamacada polise ateş açtıktan sonra bir kamyoneti gasbederek kaçtı.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
Vale cinayetinin zanlıları polise ateş ederek kaçıp başka bir aracı da gasp ettiler
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Bahçeşehir 1. Kısım'daki bir iş yerinde vale olarak çalışan Ogün T'nin otoparktaki bir aracın anahtarlarını alıp kaçan şüphelilerin peşinden koştuğu sırada vurularak hayatını kaybetmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında dün Arnavutköy'de cinayet şüphelilerinin bulunduğu belirtilen bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Şüpheliler, yaşanan kovalamaca sırasında polise ateş açtı.

Polisin çatışma sırasında otomobilin lastiklerini patlatması üzerine durmak zorunda kalan şüpheliler, o sırada yoldan geçen bir kamyoneti gasbederek kaçtı.

Kamyonetin gasbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polisin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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