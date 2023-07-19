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Vali Yazıcı açıkladı: Sayı 7 milyonu aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Vali Yazıcı açıkladı: Sayı 7 milyonu aştı
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Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 oldu.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın dünya turizminde cazibe merkezi olmaya devam ettiğini bildirdi.

Farklı ülkelerden turistlerin kentte tatil yaptığını aktaran Yazıcı, "Yeşilin maviyle mavinin tarihle buluştuğu, ülkemizin turizm başkenti Antalya'mıza dün itibarıyla hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 oldu." ifadesini kullandı.

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