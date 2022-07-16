Vali Dağlı, 9 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmalarını denetledi

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli Emine Nur Ayhan için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ile İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Yeşilırmak Nehri'nde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çarşamba ilçesinde küçük çocuğun bulunması için yürütülen çalışmaları denetleyerek, yetkililerinden bilgi aldı.

Dağlı, küçük çocuğun arama çalışmalarına katılan ailesi ve komşularıyla da görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kayıp ihbarının geldiği andan itibaren başlayan arama kurtarma çalışmalarının AFAD, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından aralıksız sürdürüldüğünü belirten Dağlı, Yeşilırmak havzası boyunca hava destekli yürütülen çalışmaların 20 araç, 5 bot, 3 arama köpeği, AFAD arama tırı ve 83 personelin katılımıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan Emine Nur Ayhan'ın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.