İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3554
  • EURO
    34,7899
  • ALTIN
    2394.41
  • BIST100
    10265.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Vali Gül ormanda çocuklarla çöp topladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Orman Benim' projesi kapsamında çocuklarla ormanda çöp topladı.

DHA3 Mayıs 2024 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Vali Gül ormanda çocuklarla çöp topladı
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak adına "Orman Benim" programı başlatıldı. Program kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı'nda çocuklar bir araya gelerek çöp topladı. Etkinlikte İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve öğrenciler yer aldı. Minik öğrenciler ormanı temizlemekten duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

"YANGINSIZ BİR YIL DİLİYORUZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün genel hatlarıyla Türkiye'nin her tarafında olan ormanlarımızda yangına sebep olabilecek kuru otlar başta olmak üzere çevreyi kirleten ve yangına sebep olan çalı çırpıları toplayacağız. Öğrencilerimiz, İstanbul Öğrenci Meclisi'nin temsilcileri. Onlarla birlikte hem çevre bilincinin oluşması için hem de ormanlarımızı yangın olmadan önce koruyucu önleyici tedbirler alacağız. Yangınların tamamına yakını insan kaynaklı. İstanbulumuzda bu sene kazasız belasız yangınsız bir yıl geçirmeyi diliyoruz" dedi.

"ORMAN YANGINLARINI 3 SAFHADA ELE ALIYORUZ"

İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir ise, "Orman Müdürlüğü olarak orman yangınlarını 3 safhada ele alıyoruz. Birincisi yangın öncesi alınacak önlemler, ikincisi yangın anında alınacak ve uygulanacak önlemler, üçüncüsü de yangın sonra yapılacak iş ve işlemler. Bugün burada bulunmamızın sebebi birinci safhası. Yangın öncesi alınacak iş ve işlemleri uygulamalı bir şekilde yapacağız" dedi.

  • İstanbul Valisi
  • Orman Benim Projesi
  • Davut Gül

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.