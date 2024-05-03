Vali Gül ormanda çocuklarla çöp topladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak adına "Orman Benim" programı başlatıldı. Program kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı'nda çocuklar bir araya gelerek çöp topladı. Etkinlikte İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve öğrenciler yer aldı. Minik öğrenciler ormanı temizlemekten duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

"YANGINSIZ BİR YIL DİLİYORUZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün genel hatlarıyla Türkiye'nin her tarafında olan ormanlarımızda yangına sebep olabilecek kuru otlar başta olmak üzere çevreyi kirleten ve yangına sebep olan çalı çırpıları toplayacağız. Öğrencilerimiz, İstanbul Öğrenci Meclisi'nin temsilcileri. Onlarla birlikte hem çevre bilincinin oluşması için hem de ormanlarımızı yangın olmadan önce koruyucu önleyici tedbirler alacağız. Yangınların tamamına yakını insan kaynaklı. İstanbulumuzda bu sene kazasız belasız yangınsız bir yıl geçirmeyi diliyoruz" dedi.

"ORMAN YANGINLARINI 3 SAFHADA ELE ALIYORUZ"

İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir ise, "Orman Müdürlüğü olarak orman yangınlarını 3 safhada ele alıyoruz. Birincisi yangın öncesi alınacak önlemler, ikincisi yangın anında alınacak ve uygulanacak önlemler, üçüncüsü de yangın sonra yapılacak iş ve işlemler. Bugün burada bulunmamızın sebebi birinci safhası. Yangın öncesi alınacak iş ve işlemleri uygulamalı bir şekilde yapacağız" dedi.