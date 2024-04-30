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Vali Gül'den 1 Mayıs mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, gecesini gündüzüne katarak İstanbul ve Türkiye'nin üretim çarklarını çeviren tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

AA30 Nisan 2024 Salı 18:15 - Güncelleme:
Vali Gül'den 1 Mayıs mesajı
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Vali Gül, mesajında, gecesini gündüzüne katarak İstanbul ve Türkiye'nin üretim çarklarını çeviren tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emekçilerin birlik ve dayanışmasının sembolü olan bugünün; farklı inanç ve kültürlerin asırlardır kardeşçe yaşadığı bu coğrafyada barışın, huzurun ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını dileyen Gül, "Dört buçuk milyon kayıtlı işçisiyle İstanbul; işin, aşın, emeğin ve ekmeğin şehridir. Sizler; şehrimizin, ülkemizin kalkınması, istikrar içinde gelişip büyümesi yolunda çok büyük roller üstleniyorsunuz." ifadesini kullandı.

Gül, şunları kaydetti:

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte şehrimizde eşitliğin sağlanması, hakların korunması, hakkın yüceltilmesi için tüm samimiyetimizle gayret gösteriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için çalışıyoruz. Bu vesileyle her biri isimsiz birer kahraman olan siz işçi kardeşlerimin kutsal emeklerinin değerince karşılık bulmasını yürekten diliyorum. Türkiye sevdasıyla bu ülke için, bu millet için canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun diyorum. Ekmeğini alnının teriyle kazanan emekçilerimizin Türkiye Yüzyılı'nda da gücümüze güç katacaklarına yürekten inanıyorum. Bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizi canı gönülden selamlıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

  • İstanbul Valisi Davut Gül
  • Vali Gül
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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