İSTANBUL 28°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2024 Salı / 24 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1773
  • EURO
    34,6193
  • ALTIN
    2334.19
  • BIST100
    9188.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vali Gül'den açıklama... İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası! Çok sayıda can kaybı var
Güncel

Vali Gül'den açıklama... İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası! Çok sayıda can kaybı var

İstanbul Gayrettepe'de bir eğlence merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giderek incelemede bulunan İstanbul Valisi Davut Gül buradaki konuşmasında 'Yangının çıkış sebebi belli değil. Olaydan etkilenen 23 kişi var. 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralı. 6'sının durumu ağır.' dedi.

AA2 Nisan 2024 Salı 14:16 - Güncelleme:
Vali Gül'den açıklama... İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası! Çok sayıda can kaybı var
ABONE OL

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybettiği, 6'sı ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binadan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır olmak üzere toplam 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.