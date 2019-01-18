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Vali Gül’den Cerabluslu miniklere karne hediyesi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırdığı Cerablus kentini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu.

  • TürkMedya / Muammer Başkan
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Cerablus ziyareti öncesi Nizip konteyner kentte incelemelerde bulunan Vali Gül, burada yetkililerden bilgi aldı. Kentte eğitim gören öğrencilerle de bir araya gelen Vali Gül, onlarla bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.
 
Cerablus’da miniklere karne hediyesi
 
Konteyner kent ziyareti sonrası Cerablus’a geçen Vali Gül’ün ilk durağı yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Ahmet Selim Molla İlköğretim Okulu oldu. Terör örgütü DEAŞ zamanında cezaevi olarak kullanılan ve terörden temizlenmesi ile ilim yuvası olan okulda, öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vali Gül, öğrencilerin karnesini dağıtarak onlara karne hediyesi verdi.
 
Vali Gül burada yaptığı açıklamada Cerablus’ta yaklaşık 30 bin öğrencinin bulunduğunu ve ana sınıfından liseye kadar her kademede eğitim gördüklerini kaydetti.
 
Buradaki insanlara el uzatmanın insani anlamda çok büyük bir görev olduğunu dile getiren Vali Gül;  “İnsani yönü kadar önemli olan diğer bir konu da Türkiye’nin burada terör örgütleri ile mücadele ederken kendi güvenliğini sağlıyor olmasıdır. Buranın terörden arındırılması bizim Türkiye’de güvenli olarak yaşamamızı sağlıyor” dedi.
 
Cerablus’ta güvenli bölge oluşturulması ile Türkiye’ye olan göçün de engellendiğini vurgulayan Vali Gül, “Türkiye’den Suriye’ye dönmek isteyenlere eğitimli, sağlıklı, güvenlikli bir ortam oluştu. Olası bir göç hareketinde burası tampon bölge görevi görerek hem Türkiye’yi yeni göç dalgalarından kurtarmış oluyor hem kendi içerisinde memleketlerine dönmek isteyenlere güvenli bölge oluşturulmuş oluyor” ifadelerini kullandı.
 
30 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Cerablus’ta öğrencilerin ayrıca Türkçe öğrendiğini bildiren Vali Gül,  kültürümüzü öğrenen bu öğrenciler ile ileride Suriye’de barış hakim olduktan sonra Türkiye’nin gücüne güç katacak insan altyapısının da oluşacağını dile getirdi.
 
Vali Gül okul ziyareti sonrası Cerablus Yerel Meclisi, İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi, adliye ve hastane ziyaretlerinde bulundu.
 
Vali Gül’ün ziyaretleri Karkamış Mülteci Kampı ve Soylu Üs Bölgesi ziyaretleri ile son buldu. Vali Gül’e temasları sırasında İYKM koordinatörleri Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Karkamış Kaymakamı Bünyamin Bilgin de eşlik etti.

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