Vali Memiş ile telefonda görüşen İmamoğlu'ndan tepki çeken üslup

İstanbul'a hizmet etmek yerine il il gezen Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da düzenlediği "korsan miting"de yaşanan gerginliğin başaktörü oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun yaşanan olaylar sonrası Erzurum Valisi Okay Memiş ile yaptığı telefon görüşmesindeki üslubu ise büyük tepki çekti.

"DUA ET Kİ BEN BÖYLE KONUŞUYORUM"

İmamoğlu, telefonda Vali Memiş'e, "Erzurum adına kınıyorum. Dadaş adına kınıyorum. Beni daha yorma. Bana tedbirleri aldık ama üzgünüm derseniz, bunları söylerim size. Ama ben tedbirleri almadım, gereğini yapacağım... Ağır mı konuşuyorum. Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum" dedi.