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  • Vali Yerlikaya: Bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, tedbirli olalım
Güncel

Vali Yerlikaya: Bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, tedbirli olalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, tedbirli olalım

16 Ocak 2021 Cumartesi 13:50 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:50
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