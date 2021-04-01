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Vali Yerlikaya: İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaz'daki gemi arızasıyla ilgili görüntü paylaşıp, 'İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık' dedi.

DHA01 Nisan 2021 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 14:35
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İstanbul Boğazı'ndan makine arızası yapıp sürüklenen gemi kıyıya 1 metre kala durabildi. Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarılan gemi Ahırkapı açıklarına demirledi. İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesasından görüntü paylaşıp açıklamada bulundu.

"İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" diyen Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi.İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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