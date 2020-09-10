Vali Yerlikaya: İstanbul'da, evde izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye işlem yapıldı

AA 10 Eylül 2020 Perşembe 15:50 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 15:52

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu belirterek, ortalama filyasyon süresini de 16'dan 15 saate düşürdüklerini kaydetti.

Bugüne kadar test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması bulunanlardan 14 günlük evde izolasyon süresini ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının filyasyonun ne olduğu ve nasıl uygulandığına ilişkin videosuna da yer verdi.