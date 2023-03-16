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Vali Yerlikaya'dan afetzedelere yardım hakkında açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

AA16 Mart 2023 Perşembe 18:31 - Güncelleme:
Vali Yerlikaya'dan afetzedelere yardım hakkında açıklama
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremzede vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz ve 39 ilçe kaymakamlığımız sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarınca, ilimize gelen 44 bin 520 depremzede ailemize 105 milyon 787 bin 493 lira nakdi yardım yapıldı." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 7 bin 884 depremzedeye 86 milyon 668 bin 128 lira nakdi yardım yapıldığını aktaran Yerlikaya, "15 bin 605 depremzede vatandaşımıza ayni yardım yapıldı. Yaralarımızı birlikte saracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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