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Kırıkkale Valiliği 50 bin ücretsiz maske dağıtacak

Kırıkkale Valiliği tarafından nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda ücretsiz maske dağıtılacağı bildirildi.

IHA05 Nisan 2020 Pazar 17:09 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 17:09
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Kırıkkale Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan kararlarlar doğrultusunda salgının yayılmaması için sosyal mesafe ile birlikte pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Yapılan açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımıza maske temini yönünden yardımcı olunması amacıyla Belediyemizce pazarların girişinde ücretsiz maske dağıtılmaya başlanmıştır. Yine bu kapsamda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için temin edilen 50 bin maske yarından itibaren Valiliğimiz ve Belediyemiz vasıtasıyla nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu çarşı girişleri başta olmak üzere üzere belli noktalarda dağıtımı yapılacaktır. Marketlerimizin de ücretsiz veya cüzi bir bedelle maske temin ederek bu süreçte yer almaları önemli bir toplumsal dayanışma örneği olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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