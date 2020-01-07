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Valilik açıkladı! O polis görevden alındı

Valilik: İstanbul Üniversitesi'nde yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis memuru görevden alındı

07.01.2020  15:22 - Güncelleme: 07.01.2020  15:26

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi

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