Valilik açıkladı: 13 köy ile mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DHA 18 Kasım 2021 Perşembe 18:22 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:22

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla 18 Kasım Perşembe günü saat 17.00'de başlatılan sokağa çıkma yasağının 13 köy ve mezralarında uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis İli Merkez ve Mutki İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 17.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar 'Sokağa Çıkma Yasağı' ilan edildi" denildi.