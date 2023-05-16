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Valilik duyurdu! Bir terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

16 Mayıs 2023 Salı 10:15 - Güncelleme:
Valilik duyurdu! Bir terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak Bestler - Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ateş sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralanırken, devam eden çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede devam eden operasyona, helikopterlerle havadan da destek sağlanıyor.

Operasyonla ilgili Şırnak Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var. Operasyon devam etmektedir" denildi.

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