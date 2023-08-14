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Valilik duyurdu: Camideki skandal görüntüler için harekete geçildi

Ankara'nın Kocatepe ilçesinde bulunan Kocatepe Camii'nde sözde sanat adı altında skandal bir olay yaşandı. Sözde sanatçı iki isim cami adabına uyun olmayan bir şeklide pozlar vererek İslami değerleri hedef aldı. Konya Valiliği, cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında valilik tarafından adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 19:06 - Güncelleme:
Valilik duyurdu: Camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
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Sözde sanatçılar, sanat adı altına her geçen gün yeni bir skandala imza atmaya devam ediyor. Son olarak Bilal Kısa isimli bir yönetmen ve henüz adı belli olmayan bir kadın model, Ankara Kocatepe Camii'nde dini değerlere büyük saygısızlıkta bulundu.

Camiye uygunsuz bir kıyafetle giden model hadsiz hareketlerle namaza özgü pozlar verdi. Tesbih, takke ve başörtüsü gibi dini sembolleri aksesuar olarak kullanan model verdiği pozlarla rezilliği sürdürdü.

SKANDAL İFADELERLE SERVİS EDİLDİ

Çirkin görüntüler, sosyal medya platformundan "Bu fotoğraf zıtların büyüsünü en saf haliyle kaplıyor" şeklinde skandal ifadelerle aktarıldı.

İngilizce olarak yayımlanan paylaşımda, "Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor." ifadeleri kullanıldı.

REZALETİ DEVAM ETTİRDİLER

Sözde sanat adı altında İslam'ı hedef alan ikili, paylaşımın altına gelen yorumlarda da dini değerle alay etti.

Camide yapılanın ayıp olduğunun belirtildiği bir yoruma cevap veren Kısa, "Dinle şaka olmaz sanar. Olur ya sıkıntı yok" ifadesini kullandı. 'mapierg' kullanıcı adına sahip olan model ise "Dinde ayıp olmaz" şeklinde cevap verdi. Yoruma gelen bir cevapta ise "Allah sanatı sever" yazıldığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Valiliği, skandal görüntüler için adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İlimiz Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Sözde sanat adı altında rezalet! İslami değerleri hedef aldılar

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılıkça, Kocatepe Camisi'nde cami adabına riayet etmeden çekim yapanlar hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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