Valilik duyurdu! İstanbul'da 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu
Ayrıntılar birazdan...
Ayrıntılar birazdan...
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