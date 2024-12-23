İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2186
  • EURO
    36,8428
  • ALTIN
    2975.58
  • BIST100
    9717.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Valilik duyurdu: Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Güncel

Valilik duyurdu: Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, il ve ilçe genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

DHA23 Aralık 2024 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
Valilik duyurdu: Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, mal güvenliğinin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla; Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve benzeri etkinlikler ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alan etkinlikleri, basın açıklamaları, toplanmalar, yürüyüşler, açlık grevleri, oturma eylemleri, nöbet eylemleri, mitingler, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi tüm eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi yasaklanmıştır. Ayrıca, bu tür etkinliklere destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların Şanlıurfa sınırlarına girişleri de 23 Aralık 2024 saat 00.01'den 27 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere yasaklanmıştır" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.