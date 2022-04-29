Valilik İstanbul'da Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı

Valiliğin tedbirleri şöyle;

"İstanbul'da tüm vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla güvenlik, sağlık, ulaşım, konaklama, belediye hizmetleri ve diğer kurumlarımızın görev alanındaki hususlarda

Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır. Bayram süresince alınan önlemler kapsamında; İçişleri Bakanlığımızın trafik kazaları ve bu kazalara bağlı can kayıplarının önlenmesine ilişkin genelgeleri doğrultusunda şehir içi ve şehirlerarası yollarda yoğun trafik denetim, bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacaktır.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, eğlence yerlerinde gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.

İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık kurumlarında hizmetin etkin şekilde sürdürülmesi için gerekli planlama ve görevlendirmeler yapılacaktır.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelince görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yangın ve benzeri tehlikelere karşı gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

Bayram süresince ilimizin huzur ve güvenliğinin korunması için;

İl Jandarma Komutanlığımız 5.950 personel ve 426 tim, İl Emniyet Müdürlüğümüz 24.171 personel, 3.910 ekip ve 2 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 26 unsur ile 198 personel görev yapacaktır.

Trafik, belediye zabıta, gıda ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde sürdüreceklerdir.

Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

Acil durumlarda aşağıdaki telefon numaralarının aranması halinde gerekli yardım hizmetleri ulaştırılacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezi (Sağlık, İtfaiye, Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik), 122 AFAD Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 174 Gıda Hattı, 185 Su Arıza, 186 Elektrik Arıza, 187 Doğalgaz Arıza