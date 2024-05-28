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Valilik 'tiny house' olayları ile ilgili harekete geçti

Edirne Valiliği, Saros Körfezi'ne kıyısı olan Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Korucu köyleri arasında, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house' adlı taşınabilir evlerin tahliyesinde yaşanan olaylarla ilgili halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

DHA28 Mayıs 2024 Salı 14:08 - Güncelleme:
Valilik 'tiny house' olayları ile ilgili harekete geçti
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Edirne'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı köylerde, tarım arazilerine izinsiz olarak koyulduğu belirlenen 'tiny house' adı verilen taşınabilir evler için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, evlerin tahliyesi sırasında geçen cuma günü Danişment ve Korucu köyleri arasında, yapı sahipleri ile jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olaylar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Olaylarla ilgili sosyal medyada, yapıların yıkıldığına yönelik görüntüler ve suçlayıcı ifadeler paylaşılması üzerine İl Özel İdaresi aynı gün açıklama yayınladı. Açıklamada, "Görüntülerde yer alan yıkım işlemi idaremiz tarafından değil, kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleri ve iş makineleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Böyle bir uygulamanın tarafımızca yapılması söz konusu değildir. Mutlak tarım arazilerinde yer alan ve idaremiz tarafından vinç aracılığı ile yediemine çekilecek tiny house'ların yıkımları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve tarafımızı suçlayıcı görüntüler ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

ZİRAAT ODALARINDAN TEPKİ

Konuyla ilgili kentte dün, Edirne Ziraat Odası Başkanlığı da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ziraat odaları başkanları adına konuşan Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı, kentin ülkenin çeltik ve ayçiçeği üretiminde birinci sırada yer aldığını söyleyerek, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house' adlı taşınabilir evlerin çevresel dengenin bozulmasına yol açtığını söyledi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinde yer alan ve yanıltıcı görüntüler içeren paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İdaremiz tarafından herhangi bir yıkım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Edirne İl Özel İdaremiz tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

  • tiny house
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