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Güncel

Valilik uzatma kararı aldı... Düzce'de eğitim öğretime iki günlük ara

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını açıkladı.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Valilik uzatma kararı aldı... Düzce'de eğitim öğretime iki günlük ara
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Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbir amacıyla il genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım'da eğitim öğretime ara verildiğini, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını ifade etti.

Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.

"PAZARTESİ OKULLARIMIZDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Sosyal medya hesabından tekrar paylaşım yapan Vali Atay, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler okullarımızı cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere." açıklamasında bulundu.

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