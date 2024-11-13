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  • ''Valilik yalanlamıştı, Narin'i üfürükçü ile aramışlar'' haberlerine yalanlama
Güncel

''Valilik yalanlamıştı, Narin'i üfürükçü ile aramışlar'' haberlerine yalanlama

Diyarbakır Valiliğince, 'Valilik yalanlamıştı, görüntüler ortaya çıktı, Narin'i üfürükçü ile aramışlar' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 17:39 - Güncelleme:
''Valilik yalanlamıştı, Narin'i üfürükçü ile aramışlar'' haberlerine yalanlama
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve çeşitli basın yayın organlarında konuya ilişkin yer alan haberlerin doğru olmadığı, halkı yanılttığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Narin Güran'ın kayıp olarak arandığı dönemde, çocuğun bulunabilmesi için aile bireyleri kendi inisiyatifleriyle 'üfürükçü' diye tabir edilen bazı kişilerle görüşmüş, bu kişiler köyde kısa süreli arama yapmıştır. Durumdan şüphelenen sağlık personelinin haber vermesi üzerine jandarma personeli olaya müdahil olmuştur. Jandarmanın olaya müdahalesi bu kişilerin araştırmasını ve sorgulamasını yapmaktan ibaret olup, jandarma personelinin bu kişilerden Narin Güran'ın bulunması için yardım talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir."

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