İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9976
  • EURO
    35,8737
  • ALTIN
    2519.27
  • BIST100
    11002.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Valilikten açıklama geldi: Tunceli'deki bazı etkinliklerde geçici süreyle izin dönemi
Güncel

Valilikten açıklama geldi: Tunceli'deki bazı etkinliklerde geçici süreyle izin dönemi

Tunceli'de basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, miting ile konser gibi eylem ve etkinliklerin yapılmasının geçici süreyle izne bağlandığı bildirildi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Valilikten açıklama geldi: Tunceli'deki bazı etkinliklerde geçici süreyle izin dönemi
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, kentte huzurun ve güvenliğin sağlanması için bazı kararların alındığı belirtildi.

Bu kapsamda sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklere izin verileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stand açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakmak ve taşıma, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 29 Temmuz saat 23.59'a kadar mülki amirin iznine bağlanması kararı alınmıştır."

  • basın açıklaması
  • gösteri yürüyüşü
  • konser

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.