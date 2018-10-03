Vali Şahin: 250 gram ekmek 1.25 TL olmaya devam edecek

İstanbul'da düzenlenen ekmek fiyatlarıyla ilgili toplantının ardından açıklama yapan Vali Şahin, "İstanbul'da 1.25 lira olan 250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok" dedi.

Şahin, "Hem büyükşehir hem ilçe belediyesi zabıtalarınca denetlenecek. Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanacak" diye konuştu.