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Valilikten İstanbul için uyarı!

İstanbul Valiliği, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunarak, vatandaşları sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar konusunda dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı

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İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
 
23.00 - 18.00 SAATLERİ ARASINDA...
 
Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Salı 23.00-8 Ekim Çarşamba 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.
 
Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor.
 
Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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