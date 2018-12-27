4 ilin emniyet müdürü görevden alındı, 3 ile vali atandı
Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı. Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. 4 ilin emniyet müdürü görevden alındı. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.
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