Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan hakkında soruşturma Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında, HDP'li bazı belediyelere yapılan yardımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı.