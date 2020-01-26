26.01.2020 10:07 - Güncelleme: 26.01.2020 10:07

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Sivrice'de gerçekleşen 6.8 Elazığ depremi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı. Depremin olduğu ilk andan itibaren 45 kişinin göçük altından sağ çıkarıldığı bildirildi. Yürekleri ağza getiren Elazığ depreminin ardından geçmiş yıllardaki depremler araştırılmaya başlandı. Van depreminin şiddeti kaçtı? Van depreminde kaç kişi öldü, ne kadar sürdü? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2011 Van depremine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

VAN DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇTI?

Van, 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13.41'de merkez üssü Tabanlı köyü olan 7,2 büyüklüğündeki 26 saniye süren depremle sarsıldı.

Kent merkezi ile Erciş ilçesi ve birçok köyde büyük yıkımın yaşandığı depremden sağ kurtulan vatandaşlar, kurtarma ekipleri müdahale edinceye kadar kendi imkanlarıyla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı.

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, NE KADAR SÜRDÜ?

Depremin hemen ardından Van merkezde ve Erciş ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Bölgeye 295 ambulans, 56 UMKE aracı, 6 ambulans helikopter, 2 ambulans uçak ile 2 bin 400 sağlık personeli sevk edildi.

Van'da 23 Ekim'deki depremde 604, 9 Kasım'daki depremde de 40 kişi yaşamını yitirdi. 23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13:41'de meydana gelen Van depremi yaklaşık olarak 25 saniye sürdü.

TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Depremin ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi kente geldi.

Tüm ülkenin depremzedeler için seferber olduğu Van'da çalışmaları yerinden yöneten bakanlar, depremden kısa süre sonra sağladıkları koordinasyonla önce arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verdi, sonra depremzedelerin barınma ve yaşamsal ihtiyaçlarını giderdi.

Art arda meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk etapta gönderilen 75 bin çadır vatandaşlara dağıtıldı.

Daha sonra kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte vatandaşlara geçici barınma ortamı oluşturuldu.

Göçlerle adeta "hayalet kent"e dönüşen Van'da, bir ay gibi kısa sürede depremzedeler için inşa edilecek konutların yapımına başlandı.

Evi ağır hasar gören ya da yıkılan vatandaşlara kalıcı konutlar sağlamak için temeli atılan binaların yapımı hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesine rağmen aralıksız sürdü.

Depremin üzerinden geçen 8 yıllık süreçte 25 bin 170 konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı.

23 Ekim ile 9 Kasım'daki depremlerin ardından AFAD uzmanlarınca Van merkez, Erciş ve Edremit ilçeleri ile bağlı köylerde geniş kapsamlı hasar tespit çalışması yapıldı.

Uzmanların, söz konusu yerleşimlerdeki 147 bin 622 konut, 18 bin 735 iş yeri ve 20 bin 209 ahırda yaptığı çalışmalarda, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edildi, 18 bin 181 konut da orta hasarlı olarak belirlendi.