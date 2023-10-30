Van emniyetinden kaçakçılık operasyonu: 17 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda; bin 616 paket sigara, 62 adet cep telefonu, 250 adet puro, 238 adet elektronik sigara, 180 adet akıllı saat, 175 adet şarj kablosu ele geçirilmiştir. 'Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya Ele Geçirilmesi' suçundan ise 31 adet patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan düzenek, 1 adet detektör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yivsiz av tüfeği, 153 adet tabanca fişeği, 96 adet av tüfeği fişeği, patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.