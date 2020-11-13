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Güncel

Van Erciş karayolunda mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Van Erciş karayolunda mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var

13 Kasım 2020 Cuma 08:21 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 08:21
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