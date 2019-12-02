12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7559
  • 6,3425
  • 269.813
  • 107571
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü sahilinde insana ait kafatası ve kemikler bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İskele Mahallesi'ndeki sahil bandında insana ait iki kafatası ve kemikler gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sahil bandına gelen Van Müze Müdürlüğü ekipleri de kemiklerden örnekler alarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Kemiklerle ilgili inceleme sürüyor.

Türk yolculara skandal muamele!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den rejimin İdlib'e saldırılarına ilişkin sert açıklama

MSB'den rejimin İdlib'e saldırılarına ilişkin sert açıklama

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Putin, Türkiye'ye geliyor.... Tarih belli oldu

Putin, Türkiye'ye geliyor.... Tarih belli oldu

Trump haberinin bedeli ağır oldu, işinden kovuldu

Trump haberinin bedeli ağır oldu, işinden kovuldu

KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi

KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi

Tüyler ürperten gelenek! Ölülerle aynı evde yaşıyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölülerle aynı evde yaşıyorlar

'Yapay Güneş' tamamlandı, gelecek yıl faaliyete başlayacak

'Yapay Güneş' tamamlandı, gelecek yıl faaliyete başlayacak

Çarpıcı araştırma: Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Çarpıcı araştırma: Dişleri fırçalamak kalbi koruyor
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

İşte girmeye cesaret edemeyeceğiniz en korkunç 10 yer

İşte girmeye cesaret edemeyeceğiniz en korkunç 10 yer

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA