Van Gölü'nde kaçak avlanan 250 kilo inci kefali ele geçirildi Van'ın İskele ve Kale bölgesindeki Van Gölü kıyısında ağa takılı 100'ü canlı, toplam 250 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü'ne bırakırken, ölü ele geçirilen balıklar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.