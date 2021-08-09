Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler tespit edildi

AA 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:29 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:30

Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı ve dalgıç Cumali Birol ile Adilcevaz'da dalış yapan belgesel yapımcısı Ali Ethem Keskin, Van Gölü'nde tespit edilen mikrobiyalitleri görüntüledi.

Van Gölü'nün derinliklerinde yürütülen çalışmalara katkı sunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gazetecilere, Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzölçümüyle Marmara Denizi'nin 3'te biri büyüklüğünde bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

Van Gölü'nün, ekstrem su kalitesiyle dünyanın en eşsiz ekosistemlerinin başında geldiğini vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu:

"Gölde potansiyel hidrojen seviyesi 9.8 civarında. Yani gölün suyu alkali karakterde. Gölün tabanından çıkan tatlı sularla birleşen alkali karakterdeki su çökelmeyi oluşturuyor. Burada siyanobakteriler faaliyete geçerek dünyanın en büyük mikrobiyalitleri meydana geliyor. Gölün altında 20-40 metre boylarında ağaç gibi yapılar düşünün. Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde. Van Gölü dalışseverler açısından en bakir alanlardan biri ve farklı yapıların görülebileceği ender ekosistemlerin başında geliyor. Uzun yıllardır Van Gölü'nün güzelliklerini ortaya çıkarmak için ekibimizle dalışlar gerçekleştiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz Adilcevaz'ın kıyısındaki mikrobiyalit alanı da açığa çıkmayı bekleyen gizemli alanlardan biri. Suyun altında inanılmaz bir güzellik var. Bu güzelliği görmek için ülkemizdeki dalışseverleri Van Gölü'ne bekliyoruz."

- "Turizme katkı sunacağını düşünüyorum"

Belgesel yapımcısı Keskin ise Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği'nin davetlisi olarak geldiği ilçede, yeni tespit edilen mikrobiyalitleri görüntülemek için dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Birçok bölgeden görüntü aldım ancak buradaki mikrobiyalitler çok farklı. Sanki uzayda bir gezegende gibiymişsiniz hissini veriyor." diyen Keskin, şöyle devam etti:

"İleride su altı fotoğrafçılığı ve film çekimleri için çok güzel bir yer olacak. Turizme güzel katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mikrobiyalitler hemen sığdan başlıyor. 6 metre kadar gittik. 6-7 metre genişliğinde bir sıra mikrobiyalit, arkasından kumluk bölge var. Sonra tekrar kademe kademe mikrobiyalitler devam ediyor."

- "3 farklı mikrobiyalit tespit ettik"

Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Birol da bir haftadan bu yana Van Gölü'nün derinliklerinde çekim yaptıklarını belirterek, gölde henüz keşfedilmemiş birçok değerin bulunduğunu söyledi.

Farklı alanlarda çalışmalarının devam ettiğini aktaran Birol, "Van Gölü için ne kadar emek ve çaba sarf etsek az. Bugün şekilsel olarak farklı bir mikrobiyalit tespit ettik. Bununla birlikte gölde 3 farklı mikrobiyalit keşfettik. Göle sahip çıkmamız gerekiyor. Dalışlarımız devam edecek. Tespit ettiğimiz mikrobiyalitlerin araştırılması yapılacak." diye konuştu.