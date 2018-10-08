Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van merkezli 14 ilde terör örgütü FETÖ'ye operasyon: 18 gözaltı

Van merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların, örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ‘Ardışık Arama ve Kripto Şifreleme’ yöntemlerinin Van’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 19 askeri personele yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. 

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 8 Ekim 2018 günü Van merkezli Afyonkarahisar, Trabzon, Mardin, İstanbul, Giresun, Amasya, Burdur, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Konya, Isparta ve İzmir illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Potsdam Konferansı - Tarihte bugün 17 Temmuz 1945

Potsdam Konferansı - Tarihte bugün 17 Temmuz 1945

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA