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Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 tutuklama

Van merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 44 kişiden 11'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 24 Kasım'da Van merkezli Adana, Ağrı, Bursa, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecek.

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