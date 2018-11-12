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Van merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Van merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince Van, Ankara, Elazığ, Tekirdağ, Siirt, Balıkesir ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

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