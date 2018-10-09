Van merkezli terör operasyonu: 39 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “9 Ekim 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; terör örgütü adına milislik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.