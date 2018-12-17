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Van ve Bitlis'te 19 yol ulaşıma kapandı

Van ve Bitlis'te kar, tipi ve heyelan nedeniyle 19 yerleşim birimine kara yolu ulaşımı sağlanamıyor.

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 Van'da kar ve tipinin etkili olduğu Başkale, Gevaş ve Gürpınar'ın Kırkgeçit bölgelerinde 9 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
 
Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
 
Bitlis-Muş yolunda sis sürücüleri zorladı
 
Bitlis'te heyelan nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
 
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yağışların ardından meydana gelen heyelan dolayısıyla yolu kapanan 10 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
 
 Bitlis-Muş kara yolunda da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.
 
Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler güçlükle ilerliyor.

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