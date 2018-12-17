Van ve Bitlis'te 19 yol ulaşıma kapandı

Van'da kar ve tipinin etkili olduğu Başkale, Gevaş ve Gürpınar'ın Kırkgeçit bölgelerinde 9 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bitlis-Muş yolunda sis sürücüleri zorladı

Bitlis'te heyelan nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yağışların ardından meydana gelen heyelan dolayısıyla yolu kapanan 10 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.